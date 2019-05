Ricatto all'amante sposato: 20mila euro in tre anni

Un ricatto perpetrato ai danni del suo ex per 3 lunghissimi anni gli ha permesso di estorcere 20mila euro in cambio della promessa di non diffondere video e materiale "compromettente". A finire nei guai una 46enne con l'accusa di estorsione dopo che l'uomo, sfinito dalle continue richieste di denaro, si è deciso a denunciare tutto quanto ai carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli che hanno provveduto ad arrestare la donna.

Era dal 2016, quando la vittima aveva deciso di troncare la sua relazione extra-coniugale che aveva avuto con un uomo di 57 anni. Ha chiesto in più occasioni somme di denaro che non le spettavano. L'uomo al primo rifiuto si è visto la donna esporgli video e foto compromettenti che aveva collezionato nello smartphone. Ha quindi iniziato a darle diverse somme di denaro, si legge sul Roma Today. Dopo tre anni però si è sentito stanco delle continue richieste di soldi e della costante paura di essere scoperto, ha quindi deciso di rivolgersi ad una stazione dei Carabinieri per denunciare il fatto.

I carabinieri per incastrare la donna hanno quindi chiesto all'uomo di accettare l'ultima richiesta, quindi di darle un appuntamento. Si sono appostati e una volta che la 46enne ha intascato la "mazzetta" di 800 euro sono usciti allo scoperto.

Per lei si sono immediatamente aperte le porte del carcere di Rebibbia.