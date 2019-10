Rifiuti Roma, blitz di Salvini: gli viene negato l'accesso

Un blitz per verificare le denunce di alcuni lavoratori del Tmb di Rocca Cencia è stato impedito a Matteo Salvini. Il leader della Lega questa mattina aveva deciso di entrare all'interno del tritovagliatore, ma gli addetti di Ama lo hanno bloccato. La motivazione? " Non è possibile entrare nella struttura per motivi di sicurezza legati alla manutenzione in corso dell'impianto ", hanno fatto sapere.

"Cosa nasconde la Raggi?"

Incredulo l'ex ministro dell'Interno che, in compagnia del capogruppo del Carroccio in Campidoglio Maurizio Politi, ha osservato: " Io ho visitato carceri, discariche, impianti, cantieri... È la prima volta che non mi fanno entrare, e in un momento di emergenza come questo mi sembra una scelta molto strana da parte del nuovo amministratore delegato ".

Il segretario federale della Lega sui propri social ha fatto sapere di aver inviato una lettera al Prefetto di Roma per questo " fatto gravissimo ", che ha impedito il " diritto-dovere di controllo e verifica ". L'auspicio è che si possa far luce sulla " regolarità di questo assurdo divieto che mi è stato imposto contando quanto prima di poter visitare l’impianto ". Salvini ha infine concluso: " Che cosa avrà la Raggi da nascondere??? State certi che sull’emergenza rifiuti andremo fino in fondo, i romani non meritano questo schifo ".

“Caro prefetto, questa mattina è accaduto un fatto a mio avviso gravissimo: è stato negato a me e a un gruppo di consiglieri regionali e comunali l’accesso all’impianto pubblico dell’Ama di Rocca Cencia a Roma impedendo così il mio diritto-dovere di controllo e verifica”. (1/3) — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 23, 2019

