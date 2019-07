Rissa tra donne in strada: calci, pugni e coltelli. Arrestate

Urla, calci e pugni durante la notte. Tre donne di origini serbe hanno iniziato una rissa i cui esiti potevano essere ben peggiori se non fossero intervenuti i carabinieri.

È successo nei pressi di piazza San Giovanni Bosco, dove le tre donne, di 23, 30 e 48 anni, tutte con precedenti, hanno iniziato una discussione accesa per futili motivi passando, in breve, dalle parole ai fatti. I Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà, a seguito di una segnalazione del 112, sono intervenuti sul luogo mentre le donne si colpivano reciprocamente con calci e pugni. L'arrivo dei militari ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente con conseguenze peggiori. Due donne, difatti, avevano con se due coltelli.

Le tre dopo essere state arrestate sono state accompagnate presso le rispettive abitazioni sono ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Sola la 30enne ha avuto bisogno delle cure dei medici rifiutandosi, però, di essere trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.