Rissa a Porta Portese, giovane stende ambulanti: "Te lascio per terra"

" Adesso tocca a te. Te gonfio, te lascio per terra ". È un giovane ragazzo a urlare e minacciare quattro persone. Una di loro è già finita a terra, le altre lo circondano. Sono le sei del mattino e al mercato di Porta Portese sta andando in scena una vera e propria rissa.

I fatti

Giunti sul posto, gli investigatori hanno ricostruito l'origine della scazzottata. Dopo una serata in discoteca, una Smart nera con a bordo una giovane coppia entra in via Ettore Rolli. In quel momento, gli ambulanti stanno montando i banchi del mercato. Vedendo la macchina si innervosiscono e iniziano gli insulti.

Sceso dall'auto, il giovane 22enne viene circondato. La fidanzata accanto lo prega di entrare in macchina. Come riporta il Messaggero, un ambulante lo aggredisce con una sbarra in ferro, un altro cerca di colpirlo alle spalle con dei pugni. Il ragazzo reagisce " per legittima difesa. Erano in cinque e mi hanno circondato ".

Gli abulanti si avvicinano e inizia la rissa. Il giovane colpisce in pieno viso uno degli uomini che cade a terra e sbatte la testa. E lì, sull'asfalto, rimane immobile. " E uno ", esulta il ragazzo che continua a colpire altri ambulanti. " Vieni qua ", urla ad un altro prima di aiutare l'uomo mandato ko.