Rocca di Papa, esplosione nel municipio: grave un bimbo

Sarebbe stata una fuga di gas secondo le prime ricostruzioni a provocare l’esplosione che ha fatto crollare parte della palazzina di tre piani che ospita il municipio di Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani alle porte della Capitale.

Nell’esplosione, sono rimasti feriti il primo cittadino, Emanuele Crestini, e alcuni dipendenti, medicati sul posto dai sanitari del 118. Il bilancio, provvisorio, è di otto feriti, ma potrebbero esserci altre persone all'interno dell'edificio. Tra loro il più grave è uno dei piccoli alunni della scuola elementare adiacente al palazzo, che è stata evacuata.

Il bimbo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bambin Gesù di Roma dopo essere stato colpito da schegge di vetro e calcinacci, mentre altri due piccoli sono arrivati al pronto soccorso di Frascati a bordo di auto private. Gravissimo anche un uomo di 68 anni che è stato trasferito nello stesso ospedale con ustioni su tutto il volto.

Sul posto ci sono carabinieri, il personale del 118 con ambulanze, automediche e un elicottero, e i vigili del fuoco di Roma, che hanno interdetto l’area di corso Indipendenza per il timore di nuove esplosioni. A verificare di persona quanto sta accadendo nel comune dei Castelli è arrivato anche il vice-presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in attesa del governatore, Nicola Zingaretti, che si sta recando sul luogo dell'esplosione. A seguire gli sviluppi della vicenda c'è anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in collegamento con chi in questo momento sta coordinando i soccorsi.