Roma, l'sms choc alle amiche: si toglie la vita in metro

Sei adolescenti di Roma non dimenticheranno più per il resto della loro vita quel vocale su WhatsApp ricevuto ieri mattina da una loro amica. Quel messaggio, infatti, non era uno di quelli che si mandano ogni giorno i ragazzi dai temi molto spesso frivoli.

Il contenuto era decisamente più sconvolgente. La ragazzina ha salutato le sue amiche del cuore annunciando loro l’intenzione di farla finita. Non una semplice minaccia. Pochi minuti dopo l’invio del messaggio, la studentessa di 15 anni si è lanciata sotto ad un treno della metropolitana in arrivo alla stazione di Ponte Lungo a Roma.

La sconvolgente storia, riportata dal Corriere della Sera, si è consumata nel primo giorno di ritorno a scuola dopo le feste di Natale. Nel vocale, la giovane avrebbe ringraziato le amiche per la loro vicinanza, spiegando che se non fosse stato per loro si sarebbe già tolta la vita due anni fa. Una data, questa, non casuale. Nel 2018, infatti, la ragazza ha dovuto affrontare una delle prove più dure che riserva la vita: la morte prematura del padre.

L’adolescente frequentava un liceo in zona San Giovanni. Ieri mattina, la studentessa è uscita da casa per recarsi all'istituto superiore. Nessuno comportamento strano, nulla che faceva presagire l’imminente tragedia. Al suono della campanella , la 15enne non era in classe. Poi quel messaggio arrivato alle amiche.

Appena ricevuto il vocale su WhatsApp, le ragazze sono corse ad avvertire la preside che, a sua volta, ha chiamato la madre. La donna, sconvolta per la notizia, ha allertato il commissariato di polizia per lanciare l’allarme. Tutto inutile: la figlia aveva già compiuto il gesto estremo nella stazione della metro A di Ponte Lungo.

Un testimone ha dichiarato di aver visto la 15enne gettarsi sui binari all'arrivo del convoglio. Il macchinista ha provato a frenare ma il mezzo l'ha investita. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per la minorenne non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa del violento impatto col treno. Le telecamere di sicurezza installate nella stazione hanno confermato la versione fornita dal passeggero.

La mamma della vittima, accompagnata dalla zia, prima è accorsa alla stazione e successivamente è dovuta andare a riconoscere il corpo al Policlinico di Tor Vergata. Si ipotizza che la ragazza vivesse un dolore profondo causato dalla scomparsa del padre e che da allora non si sia più ripresa. Nessuno, però, avrebbe però notato comportamenti che inducessero a pensare a un epilogo così tragico. Sul drammatico caso stanno indagando gli investigatori del commissariato San Giovanni di Roma. Gli agenti hanno sequestrato i telefoni dell'adolescente e delle 6 amiche.

