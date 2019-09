Roma, 4 donne in manette per furto: già note alle forze dell'ordine

La segnalazione è arrivata da alcuni condomini che avevano si erano insospettiti nel vedere due donne aggirarsi nella loro palazzina in centro a Roma. Sospetti rivelatisi fondati, visto che i carabinieri al loro arrivo hanno arrestato una donna di 26 anni e una di 17 con l'accusa di tentato furto aggravato. Successivamente, a poca distanza, altre due donne sono state arrestate colte anche loro con le mani nel sacco: avevano appena forzato il portone principale di una palazzina di via de'Riari e stavano provando ad accedere in un appartamento. I carabinieri hanno quindi sequestrato tutti gli arnesi da scasso e condotte le donne in caserma. Le donne utilizzavano un cacciavite e una lastra di plastica per poter accedere all'interno degli appartamenti. Erano già note alle forze dell'ordine che le hanno collegate ai vari profili non appena hanno rilasciato le generalità si legge sul Roma Today.

Tutte e quattro arrestate in meno di 24 ore e tutte e quattro appartenenti al campo rom di via Salone. Mentre la minore è stata scortata all'interno del Centro di Prima Accoglienza le altre tre sono rimaste in caserma in attesa di essere giudicate col rito per direttissima.