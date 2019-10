Roma, abusavano di due ragazzini in oratorio: arrestati tre anziani

Adescavano due ragazzini di origine straniera all'interno di un oratorio in zona San Paolo, a Roma, e li costringevano a rapporti sessuali, abusandone per sei anni. Con questa accusa, tre persone di età compresa tra i 65 e gli 80 anni sono stati arrestati nella capitale dalla polizia, al termine di una delicata indagine coordinata dai magistrati del gruppo Antiviolenza della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Secondo quanto evidenziato dagli investigatori, a carico degli indagati sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza per atti sessuali con due minori, commessi con abuso di autorità e continuati nel tempo, dal 2012 al 2018.

L'adescamento

In base a quanto ricostruito, lo schema era sempre lo stesso: i ragazzini, che all'epoca dei fatti avevano 10 e 15 anni, venivano avvicinati da uno dei tre, che poi li accompagnava in un appartamento romano e ne abusava insieme agli altri due. L'uomo che li attirava riusciva nel suo intento dopo aver conquistato la fiducia e la simpatia dei due ragazzini. Gli incontri, ripetuti, potevano avvenire fino a quattro volte alla settimana e in cambio, alle vittime, venivano offerti regali e somme di denaro. Proposta fatta anche nei mesi scorsi per convincere i due a non sporgere denuncia.

Il denaro