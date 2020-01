Roma, albero cade e colpisce auto: automobilista ferita

Paura nel pomeriggio a Roma. Un albero si è improvvisamente spezzato ed è caduto in strada colpendo una vettura in transito.

Il grave fatto è accaduto intorno alle 17:30 in corso Trieste, all’altezza di via Corsica. A farne le spese una automobilista di 51 anni alla guida di una Opel Mokka. La donna, per fortuna, è rimasta ferita solo in modo lieve nell’impatto con l’albero. Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso e condotto la conducente della macchina al Policlinico Umberto I in codice azzurro, il nuovo Triage adottato in via sperimentale in alcuni nosocomi del Lazio equivalente al vecchio codice verde.

Contemporaneamente sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso un tratto di corso Trieste in direzione di piazza Istria sia per motivi di sicurezza che per consentire i rilievi scientifici. Ciò ha prodotto inevitabilmente dei problemi alla normale circolazione stradale. Disagi anche per i mezzi pubblici: le linee bus 38, 80, 88 e 89 sono state deviate su altri percorsi.

Non è la prima tragedia sfiorata a Roma per un albero caduto. Il 22 dicembre scorso, un grosso pino marittimo di circa 30 metri situato in un condominio di via della Balduina, all'incrocio con via Biasucci, si è completamente sradicato dal suolo finendo all'interno del cortile della scuola materna Cesare Nobili che fa parte del più ampio plesso della scuola Ovidio. Il complesso ospita bambini dai 3 ai 6 anni. In questa occasione non si era registrato nessun ferito. La strada era rimasta blooccata per diverso tempo. All’inizio di dicembre, invece, un altro albero è caduto a causa del forte vento e della pioggia in via Nomentana, vicino Porta Pia. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?