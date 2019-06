Problemi alla rete elettrica: chiudono alcune stazioni della metro B

Nel giorno dell’attesissima riapertura della fermata di piazza della Repubblica a dare forfait sono state diverse stazioni della linea B della metropolitana della Capitale.

Ad annunciarlo è la stessa Atac in un comunicato, chiarendo che a causa di “una interruzione della rete elettrica” sono state chiuse alcune fermate. “I tecnici stanno intervenendo per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture”, ha rassicurato l’azienda dei trasporti capitolina scusandosi per i disagi “provocati da cause non dipendenti dalla propria responsabilità”.

Proprio oggi in Campidoglio è stato affrontato l’argomento trasporti con l’analisi in commissione mobilità della vicenda dei 70 bus noleggiati dall’azienda in Israele e mai entrati in servizio per problemi con le immatricolazioni. Secondo il responsabile manutenzioni di Atac, Federico Mannini, a causa delle temperature roventi in questi giorni i guasti sui mezzi di superficie sono “schizzati alle stelle”.

“Il 68% del parco ha oltre 12 anni di età”, ha spiegato il delegato dell’azienda, sottolineando come “nessuno in Europa abbia una flotta così vecchia”. “Nelle ultime settimane abbiamo aggiunto 50-60 unità al giorno”, ha chiarito, oltre ad aver aumentato il personale nei depositi per “riparare l'aria condizionata delle vetture”.