Roma, ancora un autobus dell'Atac in fiamme

Ancora un autobus dell’Atac incendiato a Roma. Oggi è infatti andato a fuoco un mezzo della linea 20 Express nella zona di Tor Bella Monaca. Come riferisce Roma Today, una volta viste le fiamme, l’autista del bus ha subito fatto evacuare il mezzo salvando i presenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato nella parte posteriore del bus e avrebbe in un secondo momento avvolto e distrutto il mezzo. Le fiamme si sono sviluppate in viale Pietro Anderloni, all’altezza di via dell’Archeologia. Il fumo nero generato dal rogo ha invaso il quartiere. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia di Roma Capitale. Durante i soccorsi e le operazioni di spegnimento sono state deviate e linee 20-058-059-057 in direzione Grotte Celoni/Tor Vergata/Cambellotti. In una nota, Atac spiega che "secondo una prima ricostruzione la vettura si sarebbe incendiata, dopo circa un'ora, mentre era spenta in attesa di essere rimorchiata”.

Ieri pomeriggio, in zona Talenti, si è verificato un principio di incendio su un bus della linea 351 che era in servizio lungo via Antamoro. Anche in questo caso non ci sono stati feriti o intossicati perché i passeggeri sono stati messi in salvo dal conducente. Le fiamme e il fumo sono usciti dal tetto della vettura e hanno invaso la strada. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno subito spento le fiamme, mentre il mezzo non ha subito danni gravi.