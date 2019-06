Roma, apparsi misteriosi cartelloni: "Cercasi scambisti"

"Cercasi scambisti" . L'appello non compare su qualche sito d'incontri, bensì per le strade di Roma. Sì, proprio così. Da qualche ore per le vie della capitale hanno fatto capolino alcuni strani cartelloni che recitano, per l'appunto, "cercasi scambisti" .

Un appello quanto mai singolare, bizzarro…

E in città, ora, la curiosità divampa e gli interrogativi si sprecano: si tratta dell'ennesima (geniale?) trovata di marketing o di una sincera richiesta di anonimi-scambisti? Per il momento, non si sa.

Quello che stupisce, però, è la scelta di piazzare qualcuno di questi cartelli di fianco ad altri manifesti pubblicitari di una nota ditta di mobili, sui quali si legge: "Lo facciamo sui letti e sui divani…" . L'azienda c'entra forse qualcosa? Per il momento, non si sa.

Già, ora come ora si sa solo dell'esistenza dei cartelloni, che impazzano dai Parioli fino al Flaminio, stuzzicando la fantasia dei romani, divertiti dal mistero. Basterà attendere qualche giorno, al più qualche settimana, e si avranno tutte le risposte…