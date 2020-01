Armati di una mazza da hockey rapinano la sala slot

Colpo nella notte a Roma. In quattro, armati anche di una mazza da hockey, hanno rapinato la sala slot e sono riusciti a scappare con il bottino. La rapina si è consumata nel buio a Borgonovo di Tivoli, provincia nord est della Capitale. Minacciato un dipendente, ladri in fuga. Portati via circa 11mila euro.

L’azione ha preso corpo intorno alle 4:30 della notte fra il 7 e l’8 gennaio alla sala slot Diamond di via Nazionale Tiburtina, nella zona di Bagni di Tivoli. Qui quattro banditi, armati e con i volti travisati, hanno gelato il sangue di chi era presente nel locale, hanno minacciato il dipendente e poi hanno ripulito le videolottery. I quattro sono saliti a bordo di un’auto e si sono dileguati sulla SR5.

Allertate le forze dell’ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli. Ascoltati i testimoni, i banditi sono ricercati dalle forze dell’ordine. Poco tempo fa un altro colpo simile andato a segno nella capitale. Con uno svita bulloni ha minacciato una dipendente di una sala slot di via Nettunense e poi ha rapinato 10mila euro in contanti. Al termine di complesse attività d’indagine, i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo sono però riusciti a dare un nome al rapinatore arrestandolo.

Si tratterebbe di un 43enne residente a Fiano Romano, cuoco di professione e già conosciuto alle forze dell’ordine, a cui i carabinieri hanno notificato il provvedimento cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emesso dal tribunale di Velletri. L’uomo, “gravemente indiziato di aver commesso la rapina”, non aveva fatto i conti con le telecamere di sorveglianza della sala slot che lo hanno immortalato dal momento del suo arrivo in auto fino alla fuga col malloppo. Grazie alle immagini, i carabinieri sono riusciti a identificarlo. Il 43enne, alla vista dei militari che hanno bussato alla sua porta per la notifica del provvedimento, ha confessato le sue responsabilità.

Sempre a Roma, un’altra rapina sfociata in violenza. Aggredita alle spalle da un rapinatore. A vivere una Epifania di paura una donna di 60 anni presa di mira in un condominio in zona Sacco Pastore, a Montesacro. La tentata rapina intorno alle 13:30 del 6 gennaio in via Val Savio. Secondo quanto denunciato, la signora stava rientrando nel suo appartamento. Entrata nell’ascensore la donna è stata però sorpresa alle spalle e aggredita da un uomo intenzionato a rapinarla. La donna è stata strattonata ed è caduta a terra, riuscendo a trattenere la borsa. Poi le grida d’aiuto con il malvivente costretto a fuggire a mani vuote.