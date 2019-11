Roma, arriva la prima assessora trans

Si chiama Cristina Leo ed è la prima assessora trans in Italia. Seguirà le politiche sociali nel Municipio VII del Comune di Roma, ma è originaria della Puglia, in particolare di San Simone, una frazione di Sannicola, un Comune di poco più di 5mila abitanti in provincia di Lecce.

Oggi Cristina ha 43 anni ed è in possesso di una laurea in psicologia con una tesi in omofobia. È la nuova assessora alle politiche sociali, alle pari opportunità ed alle politiche abitative della capitale.

Cristina Leo, già attivista del Movimento Cinque Stelle e collaboratrice di "gaynews", ricopre questo incarico dopo le dimissioni del suo predecessore rassegnate alla fine di ottobre. Si ha notizia di questo passaggio di consegne solo adesso, però, e non è un caso. "H o aspettato un po', prima di dirlo pubblicamente, perché ho voluto che il pregiudizio, che purtroppo ancora esiste nei confronti delle persone LGBTI+, in generale, e delle persone trans, in particolare, non mi precedesse. " ha scritto in un post la Leo sul suo profilo Facebook.

" Per me l'identità di genere è una caratteristica dell'individuo, importante, ma è la personalità e il carattere che definiscono ciò che siamo " continua nel suo annuncio ufficiale l'assessora che ringrazia la presidente del VII Municipio di Roma, Monica Momy Lozzi, e l'intera giunta comunale.

" Farò del mio meglio - aggiunge la Leo - per tutelare gli anziani, le persone con disabilità, le persone immigrate e tutte le persone con fragilità presenti nel territorio del Municipio VII, il mio impegno sarà indirizzato alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, della violenza di genere, e alla tutela delle persone LGBTI+ e di tutte le minoranze. "

Il mandato di Cristina Leo, sarà basato, come lei stessa aggiunge nel suo post su Facebook, sulla tutela dei diritti umani, sociali e civili.

La nuova assessora ha dedicato la sua nomina " alle 369 persone trans uccise nel mondo nell'ultimo periodo di riferimento e alle oltre sessanta donne uccise in Italia nell'ultimo anno. " Oltre alle donne cilene e curde " e a tutte le donne vittime di regimi patriarcali oppressivi ".

Ed, infine, la nuova assessora di origini salentine, ha ringraziato pubblicamente la madre, definita come " la donna più importante della mia vita " da sempre al suo fianco, anche nelle scelte più dolorose, e allo stesso tempo coraggiose, del suo cammino. Oltre a ringraziare il fratello " e mio padre che mi veglia da qualche parte nell'universo ".

La notizia ha creato molto scalpore e sta facendo il giro del web. Il primo a darne notizia è stato Francesco Lepore sul giornale "gaynews" con il plauso del fondatore e direttore del giornale, Franco Grillini.