Roma, assalto armato al bar ​.Morto uno dei due rapinatori

Rapina violenta a Roma. Teatro del furto a colpi di pistola è stato un bar tabaccheria in zona Romanina, nei pressi di Cinecittà. Due rapinatori hanno fatto irruzione nel bar per rapinarlo. Ne sarebbe scaturita una sparatoria. Uno dei due banditi è morto dopo essere stato ferito. Sul posto è scattato subito l'intervento dei poliziotti del commissariato di Romanina che hanno fermato i due ladri. Sul luogo della sparatoria è arrivata anche un'ambulanza del 118. Tra i feriti c'è anche il titolare del bar.

Adesso gli inquirenti stanno cercando di ricostruire in modo chiaro la dinamica della sparatoria e della rapina. Non è certo la prima volta che accade una rapina di questo tipo. Di fatto sono diversi i casi negli ultimi tempi in cui il titolare di un'attività ha deciso di reagire sparando ai ladri. Anche questa volta, il tabaccaio, probabilmente esasperato dall'ennesimo tentativo di furto, ha deciso di impugnare un'arma per difendersi. Intanto secondo le prima ricostruzioni, pare chiaro che si tratti di un conflitto a fuoco tra il titolare dell'attività e i due banditi. Poi un colpo di pistola avrebbe raggiunto proprio uno dei ladri che sarebbe morto poco dopo. Anche il tabaccaio sarebbe stato ferito proprio nel corso della stessa sparatoria. Tutto si sarebbe consumato in pochi minuti subito dopo le 19:30. I soccorsi arrivati sul posto sono stati inutili per il rapinatore: era già morto quando è arrivata l'ambulanza.

La dinamica della sparatoria

La dinamica dei fatti è stata la seguente: i due rapinatori a volto coperto hanno fatto irruzione nel bar. Poi hanno estratto le pistole intimando al barista di conegnare l'incasso. A questo punto è scoppiata una colluttazione. Il barista infatti sarebbe riuscito a prendere una delle armi dei due rapinatori. Poi ha fatto fuoco colpendo uno dei banditi. Ma l'altro avrebbe esploso alcuni colpi che hanno raggiunto il titolare della tabaccheria al finaco e a una gamba: sarebbe in gravi condizioni. Il rapinatore ucciso aveva 69 anni, il suo complice, arrestato, ne ha 58. Il titolare del bar sarebbe un uomo di nazionalità cinese di 56 anni.