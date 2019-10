Roma, autobus contro un albero: decine i feriti, alcuni in codice rosso

Trentacinque persone ferite, di cui alcune trasportate in ospedale in codice rosso in diversi ospedali della Capitale. È il bilancio tragico dello schianto di un bus Atac della linea 301 che viaggiava stamattina su via Cassia, nella zona nord di Roma.

Il mezzo ha finito la sua corsa contro un albero. Ancora non si conoscono le cause dell'incidente. Il conducente della vettura, che si trova in stato di choc, verrà sottoposto ai test di alcol e droga, per fare chiarezza sulle dinamiche, mentre la municipalizzata dei trasporti capitolina ha attivato "un'indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente".

"L'azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti", ha scritto Atac in una nota. Tra i casi più gravi ci sono le persone che si trovavano nella parte anteriore dell'autobus. Per fortuna, però, assicurano i sanitari del 118, nessuno sarebbe in pericolo di vita o con parametri vitali compromessi.

All'origine dell'impatto, che ha disintegrato la cabina di guida del mezzo, secondo quanto ipotizza Il Messaggero, potrebbe esserci stata una distrazione, come l'utilizzo del cellulare mentre era al volante, oppure un malore dell'autista.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno condotto le vittime dello scontro negli ospedali più vicini, come il San Pietro, il Sant'Andrea. Alcuni feriti sono stati portati al Santo Spirito e all'Umberto I. Gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per effettuare i rilievi. Il traffico della zona risulta al momento congestionato e si segnalano forti ralentamenti.

L'incidente ha già scatenato polemiche sulla gestione del trasporto pubblico da parte del Campidoglio. Quello di via Cassia è il secondo incidente grave nel giro di neppure un anno. Lo scorso ottobre decine di tifosi del Cska Mosca rimasero feriti, anche in modo serio, nel crollo di una scala mobile nella fermata Repubblica.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha chiesto le dimissioni della sindaca Virginia Raggi e il risarcimenti per i passeggeri presenti sul bus. L'associazione si è resa disponibile per supportare eventuali azioni legali dei cittadini coinvolti. "Si tratta di un incidente grave che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche - ha tuonato Rienzi - e sul quale la magistratura dovrà fare chiarezza, accertando le cause del sinistro e le relative responsabilità".