Roma come Bogotà: venti minuti di attesa per prendere il bus

Attese infinite e tempi di percorrenza biblici: la mobilità romana è tra le peggiori d’Europa. A fotografare la situazione dei trasporti capitolini è la app Moovit, partner di Atac, che fornisce dati in tempo reale sugli spostamenti di bus e linee della metropolitana.

Secondo una recente classifica mondiale, il livello del trasporto pubblico sarebbe equiparabile a quello della capitale colombiana Bogotà, con 20 minuti in media da aspettare per salire su un bus. Il paragone con le altre metropoli europee, infatti, è impietoso. I tempi di attesa a Berlino, ad esempio, si dimezzano. A Mosca e Città del Messico, invece, tra un autobus e l’altro passano non più di 11 minuti. Meglio di Roma anche Londra, Lisbona, Buenos Aires, Montevideo, Ankara e New York. E restando nel nostro Paese, nota la presidente dell’Unione Difesa Consumatori del Lazio, Martina Donini, l’intervallo si dimezza prendendo a riferimento, ad esempio, Milano.

Un cittadino romano, prosegue poi l’indagine, passa in media 79 minuti sui mezzi pubblici. E per il 22% degli utenti il tempo impiegato ogni giorno spostandosi con autobus, tram e metro è di oltre due ore. Il dato è simile, per avere un’idea, a quello di megalopoli come Brasilia. Come se non bastassero guasti e incendi a scoraggiare i passeggeri, quindi, i ritardi accumulati dai bus fanno sì che sempre più persone scelgano di prendere l’auto. Una sconfitta per un’amministrazione, come quella grillina, che ha fatto della mobilità sostenibile e green la sua bandiera.

Il ragionamento è semplice, spiegano alcuni esperti sentiti da Repubblica: se per spostarsi con i mezzi bisogna aspettare 20 minuti, muoversi con mezzi propri diventa una vera e propria esigenza.