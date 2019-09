Seguita, aggredita in casa e pestata dai ladri romeni 79enne finisce ricoverata

Brutalmente aggredita da due romeni mentre rientrava nella sua abitazione di via Conegliano, nel quartiere Tuscolano di Roma, una 79enne ha vissuto attimi di puro terrore durante la mattinata dello scorso mercoledì.

L'anziana, di ritorno dalla spesa, era stata raggiunta nell'androne dello stabile da una coppia di malviventi romeni, che aveva atteso il momento giusto per colpire, agendo senza alcuno scrupolo con inaudita violenza.

Raggiunta alle spalle, la vittima era stata assalita dai due stranieri, sbattuta a terra e colpita ferocemente alla testa per vedersi sottrarre una catenina d'oro. Le grida della 79enne erano riuscite fortunatamente ad attirare l'attenzione dei vicini, il cui intervento aveva messo in fuga i romeni. A causa delle ferite riportate, purtroppo, la donna era stata costretta al ricovero in ospedale.

Uno dei malviventi, la 22enne Maria Florentina Sandu, era stata catturata durante lo stesso mercoledì grazie al pronto intervento degli agenti della questura di Roma, mentre il complice aveva fatto perdere le proprie tracce. Solo fino a ieri, dato che anch'egli è finito dietro le sbarre. In manette dunque anche il complice della donna, il 25enne Cosmin Constantin Chiperi, che aveva rasato i capelli e fatto crescere la barba nel vano tentativo di depistare gli inquirenti. Individuato nei giardini di piazza del Pigneto, lo straniero è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

