Bottiglie lanciate contro un'ambulanza in transito

L'ambulanza stava percorrendo via Tiburtina all'altezza di piazzale delle Province a Roma per un servizio di soccorso quando due bottigliate hanno raggiunto il parabrezza non mandandolo in frantumi per poco. I vandali che hanno lanciato gli oggetti si sono subito dileguati e ora sta indagando la polizia.

L'episodio è avvenuto lo scorso 29 agosto intorno alle 20:30, il mezzo si stava recando sul luogo di un incidente per prestare soccorso quando due bottigliate lo hanno colpito in pieno sul parabrezza anteriore costringendo l'ambulanza a rientrare nel deposito. Gli agenti del Commissariato di Porta Pia stanno in queste ore acquisendo i filmati delle telecamere e raccogliendo informazioni utili al fine di riuscire ad identificare chi ha lanciato le bottiglie.