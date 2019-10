Roma, le buche "killer" fanno strage di turiste: in due all'ospedale

Le buche "killer" colpiscono ancora. Le ultime "vittime" dell’asfalto accidentato che s’incontra per le vie della Città Eterna sono due anziane turiste. Appena sbarcate da una nave da crociera, si sarebbero dovute trattenere in città solo per poche ore, invece, sono finite all’ospedale. Ieri mattina, infatti, le straniere sono precipitate a terra dopo essere inciampate.

La prima, una tedesca, si è spezzata il femore a causa dei sampietrini sconnessi, in zona Fontana di Trevi. La seconda, invece, un’argentina classe 1944, è finita a terra nei pressi del Colosseo. Fatale per la settantacinquenne è stata una voragine coperta di fango, su cui è scivolata. Precipitata proprio sulla gambe dove aveva da poco subito un’operazione, l’anziana ha anche battuto la testa e il petto. Come racconta Il Messaggero, le due donne appartenevano a gruppo diversi, ma erano entrambe sbarcate al porto di Civitavecchia per una rapida visita delle bellezze di Roma.

Adesso, i familiari della tedesca stanno cercando di farla rientrare in Germania a bordo di un aereo, visto che la nave su cui viaggiava è salpata nonostante il disguido. Anche la seconda vittima è stata lasciata indietro dalla neve con la quale era salpata assieme al compagno. “Sulla nave sono rimaste le valigie, il telefono è scarico e non funziona bene. Non so ancora dove passerò la notte e se la mia compagna sarà ricoverata. Siamo scioccati”, ha dichiarato l’uomo al quotidiano di via del Tritone. Ancora in forse la richiesta di danni al Campidoglio. Certo è che, come confermano i tour operator, episodi del genere sono sempre più frequenti, tanto che è stato addirittura necessario segnalare sui depliant i rischi che si corrono a passaggio per la Capitale.