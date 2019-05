Roma, il cantiere gli dà fastidio e allora il clan dei Casamonica chiede il pizzo in cambio

Quel cantiere li disturbava e allora un membro del clan dei Casamonica è andato a chiedere il pizzo ai titolari di quella concessionaria in costruzione lungo la Tuscolana, a Roma.

Le indagini delle forze dell'ordine sono partite proprio in seguito alla denuncia dei fratelli imprenditori, che si sono visti richiedere 10mila euro per poter continuare i lavori, indisturbati e senza problemi. Insomma, un vero e proprio pizzo – richiesto in modo insistente, minaccioso e per numerose volte – in cambio del quale si garantiva "protezione". In caso di rifiuto si sarebbero potuti verificare spiacevoli danneggiamenti.

Le indagini dei carabinieri sono scattate rapide, così come gli arresti: in manette sono finiti un esponente della famiglia dei Casamonica di 59 anni e un 38enne roano incensurato, così come scrive Il Messaggero. Entrambi, ora, sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

I lavori, a detta dei due arrestati, avevano provocato danni ad alcuni appartenenti della famiglia Casamonica, residenti in abitazioni limitrofe al cantiere.