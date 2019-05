Roma, la Capitale delle specie animali "aliene"

Pappagalli, nutrie e uccelli di ogni tipo, dai gabbiani ai punteruoli rossi. Roma sta diventando sempre più uno zoo dove diventa sempre più difficile far convivere tutte queste specie animali.

Di questo, come rende noto Romatoday, si è parlato nel corso del convegno dal titolo ‘Alieni a Roma’ organizzata dalla Fondazione Bioparco in collaborazione con Life ASAP(Alien Species Awareness Program) coordinato dall’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Al momento sono più di 3mila le specie animali "aliene", ossia non autoctone che sono state volontariamente portate nel nostro Paese. A Roma sono due i tipi di pappagalli che si suddividono il centro città: mille coppie di parrocchetto dal collare, provenienti dall'Asia, hanno trovato riparo ai Parioli e mille coppie di parrocchetto monaco, di origine sudamericana, volano tra San Giovanni e l'Appio. Il punteruolo rosso dell’Estremo Oriente ha rovinato le palme dagli orti botanici, mentre il Tevere è rifugio di nutrie e topi d'ogni tipo.