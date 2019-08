Roma, cede la grata del marciapiede: 17enne precipita in un garage

Poteva essere una tragedia ma per fortuna se l’è cavata con qualche contusione al volto e alle braccia una giovane che ieri sera, attorno alle 23.50, è piombata all’interno di un garage mentre stava camminando su un marciapiede di via Santa Teresa di Gallura, a pochi passi da via della Magliana.

La grata che stava attraversando ha ceduto improvvisamente facendola precipitare al piano sottostante. Un volo di tre metri che poteva esserle fatale. Per questo sull’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Ponte Galeria, mentre vigili del fuoco e Polizia Locale hanno immediatamente messo in sicurezza la zona.

La 17enne romana è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo dove è stata trattenuta in codice giallo. La caduta accidentale le ha provocato traumi e ferite sul volto e sul corpo, ma la ragazza non è in pericolo di vita. A stabilire eventuali responsabilità ora saranno le indagini dei militari.

Nell’agosto del 2016 per colpa del cedimento di una grata di metallo una donna di 37 anni, Tiziana Laudani, aveva perso la vita dopo essere precipitata per diversi metri un garage sotterraneo abbandonato in una zona poco distante dalla Stazione Tiburtina.