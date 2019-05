Roma, corteo non autorizzato. Polizia ferma leader di Forza Nuova

Momenti di tensione a San Lorenzo. Un presidio antifascista questa mattina si è radunato in piazza dell'Immacolata per dire no alla manifestazione annunciata nei giorni socrsi da Forza Nuova. Almeno 200 persone che fanno parte di diverse associazioni (Libera Repubblica di San Lorenzo, Non una di meno e Communia) hanno presidiato la piazza per impedire la partenza el corteo di Forza Nuova. Alcuni militanti di Fn nella tarda mattinata si stavano recando sul posto per partecipare alla manifestazione. Tra loro anche il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore che è stato fermato dalla polizia per accertamenti ed è stato portato in Questura. Il corteo di Fn a quanto pare non era autorizzato.

Fiore adesso rischia una denuncia. La manifestazione di Fn era dedicata a Desirèe Mariottini: "Mentre in Italia assistiamo all’ennesimo golpe delle toghe militanti che in barba a ogni decisione politica continuano a far sbarcare falsi profughi e clandestini - si legge nel post che accompagna la locandina - noi vogliamo ricordare la giovane Desirée, vittima di immigrazione e del degrado della società dell’accoglienza". pronta la risposta dell'Anpi: "Q uesta è una chiara operazione elettorale e il massimo garante dovrebbe essere in questo caso il ministero dell’Interno. Il fatto di lanciare continui appuntamenti a San Lorenzo mi sembra una pura provocazione scandalistica. Il problema poi è a monte, questi andrebbero sciolti... ". Poi nella tarda mattinata lo stesso Fiore ha parlato dei controlli della polizia: " Sono stato fermato per aver portato fiori sul luogo dove è morta Desirée. È tempo di stare in silenzio, non per motivi elettorali, cosa di cui mi interessa poco, ma per la vergogna che come italiano provo per Desirée e per i suoi sogni e la sua bellezza svaniti quella sera ".