Roma, entra in casa della sua ex e la pesta con il bastone

Un ragazzo di 27 anni è finito in manette dopo che i carabinieri sono intervenuti vicino Roma, a Ladispoli, arrestando il violento. Il 27enne aveva sfondato la porta della sua ex e con tanto di bastone, una volta entrato dentro l'appartamento, pretendeva che la donna gli consegnasse una certa somma di denaro. Sul Roma Today si legge che è arrivato addirittura a picchiarla e che soltanto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri la situazione non si è trasformata in tragedia.

Quando ha visto che la ragazza non voleva concedergli ciò che lui le stava chiedendo si è quindi impossessato del suo smartphone. I carabinieri hanno indagato e dopo poche ore lo hanno trovato, riuscendo a recuperare tutto quello che era riuscito a sottrarre.

Alla vittima sono stati dati 10 giorni di prognosi a causa delle ferite riportate mentre il 27enne è stato arrestato e condotto in caserma su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente tradotto nella casa circondariale di Civitavecchia. Dovrà rispondere di lesione aggravate dall'utilizzo del bastone e rapina.

La ragazza aveva deciso di lasciarlo dopo una convivenza burrascosa e lui non aveva mai accettato la fine di quella relazione tanto da essere diventato dopo poco tempo un violento. Non aveva mai accettato la fine di quella relazione.