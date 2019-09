Ecco quanto pesa l'occupazione abusiva di suolo pubblico

Un evasione di quasi mezzo milione di euro per occupazione abusiva di suolo pubblico. A tanto ammontano le sanzioni che la polizia locale di Roma Capitale e i Carabinieri hanno contestato ai responsabili di quattro locali di via della Vite e sette locali di via e piazza delle Coppelle.

Come riporta Roma Today, le sanzioni riguardano in particolare 2.253 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico oltre a 487.600 euro di recupero della tassa di occupazione del suolo pubblico. Le indagini sono state condotte nella tarda serata di ieri e sono proseguite fino a notte fonda. Sono stati impegnati i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina, insieme ai colleghi del NAS e del Nucleo Radiomobile di Roma. Gli agenti hanno eseguito un'ispezione straordinaria nel centro storico della città, controllando una serie di locali pubblici per verificare il rispetto delle norme di sicurezza su lavoro e salute.

Le forze dell’ordine hanno sanzionato un bar di piazza di Spagna con una multa di 1.500 euro perché possedeva cornetti e ciambelle senza etichettatura sulla tracciabilità e ha quindi sequestrato 30 chili di questi alimenti. Poi due ristoranti di via della Vite e uno di piazza delle Coppelle rischiano la chiusura del locale in quanto già recidivi per l’occupazione del suolo pubblico.

Alle indagini hanno collaborato anche le unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Ponte Galeria e il I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale.