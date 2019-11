Roma, fermato con droga e soldi: assolto perché benestante

È stato trovato in possesso di droga e di soldi contanti, ma non è uno spacciatore, è solo ricco con il vizio della droga. A darne notizia è il quotidiano "Il Tempo". È la storia di un 69enne romano che è stato fermato dai carabinieri a Roma, nel quartiere Trastevere, venerdì scorso. A far insospettire i militari dell'arma il fatto che l'uomo si recasse spesso nel quartiere sempre ben vestito e che si aggirasse con circospezione.



L'uomo, al momento della perquisizione è stato trovato in possesso di 250 euro in contanti in tasca. Dal successivo controllo nella sua abitazione, sono venuti fuori venti grammi di hashish oltre a due spinelli sul comodino in camera da letto. L'uomo, denunciato, dinanzi al giudice è stato chiaro e ha dichiarato: " Sono ricco, non ho bisogno di spacciare". A seguire i legali dell'uomo hanno mostrato il suo estratto conto: 790mila euro. Per non parlare delle sue proprietà: cinque appartamenti tra Prati e Trastevere e un attico in una palazzina signorile di via di San Francesco a Ripa, vicino Trastevere.



L'indagato ha spiegato che solo la settimana scorsa ha guadagnato 5mila euro con le azioni in borsa. Insomma, che bisogno avrebbe di spacciare l'hashish? "Ho questo vizio da tanto", si è giustificato il 69enne in tribunale. Tanto è bastato per convincere il giudice ad assolverlo, come richiesto anche dal pm Mario Pesci, in quanto l'utilizzo della drga è per consumo personale.