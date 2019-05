"Correte, stanno sparando in casa". Filippino semina il panico a Torre Maura

Paura nel quartiere di Roma Torre Maura dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi poco dopo le 13 di lunedì 27 maggio. La chiamata è arrivata direttamente alla polizia: " Correte, stanno sparando dentro un appartamento ". Gli agenti si erano già preparati al peggio, pensando di incorrere in un conflitto a fuoco. Invece al loro arrivo, all'appartamento indicato dai testimoni e da chi ha riferito il fatto, hanno trovato un 38enne filippino e alcuni bossoli di proiettili a salve esplosi dentro casa. L'uomo si era messo a sparare dentro casa, in via dei Colombi si legge sul Roma Today. Torre Maura si trova alla perfieria est della Capitale. In tutto sono stati trovati 14 bossoli a salve sul pavimento dell'appartamento: 12 erano inesplosi e due erano stati esplosi.

Dentro l'appartamento del 38enne sono state trovate anche due repliche di pistola che erano prive del tappo rosso, molto probabilmente potevano essere usate per effettuare rapine. È stato quindi accompagnato all'interno degli uffici del commissariato Prenestino dove si è proceduto a denunciarlo per "procurato allarme" in attesa di indagini più precise. Lo stesso, sottoposto ad interrogatorio, non è riuscito a fornire una spiegazione che avesse senso logico su quanto avesse commesso subito dopo pranzo. Non sapeva perché avesse iniziato a sparare dentro casa.