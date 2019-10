Roma, filma le donne sotto le gonne con microcamera nella scarpa: denunciato 41enne

La Polizia di Stato di Roma ha denunciato un uomo di 41 anni per il reato di molestie e di disturbo delle persone. Il 41enne, originario della Sicilia, aveva infatti trovato un escamotage molto particolare e insolito per filmare le parti intime di diverse donne all'interno di un centro commerciale nei pressi di Roma.

Il molestatore utilizzava una microcamera che inseriva in un foro della sua scarpa, poi si avvicinava a tutte quelle signore che indossavano gonne o vestitini, approfittando della loro distrazione mentre facevano compere nel centro commerciale. Dopo essersi avvicinato posizionava, in maniera molto goffa, il piede destro tra le loro gambe in modo da poter riprendere l'intimo che le donne indossavano sotto i vestiti. Il comportamento ambiguo dell'uomo non è passato però inosservato agli addetti alla vigilanza, che si sono insospettiti e hanno deciso di tenerlo d'occhio. Dopo aver osservato i suoi strani movimenti hanno notato che il 41enne aveva una telecamera in corrispondenza di un foro nella scarpa. Non ci è voluto molto per ricostruire la vicenda e per capire che l'uomo usava questo astuto stratagemma per riprendere sotto le gonne delle signore, compiendo così delle vere e proprie molestie.

La vigilanza ha allertato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara, che sono intervenuti in breve tempo nel centro commerciale. L'uomo è stato quindi denunciato per molestie, mentre tutto il materiale usato per filmare le donne è stato sequestrato. In particolare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una microcamera utilizzata appunto per il cosiddetto "upskirt", due batterie e cinque telecomandi per l'attivazione delle registrazioni. Le vittime dell'uomo, invece, tutte completamente ignare di essere state riprese, non sono state ancora individuate.

