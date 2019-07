Roma, fissa famiglia di turisti e compie atti osceni: denunciato

Choc ai Fori Imperiali di Roma, dove un 47enne del posto ha commesso atti osceni mentre fissava insistentemente una famiglia di spagnoli.

Il fatto durante la giornata di sabato scorso, intorno alle 14:45. I cinque turisti, fra cui si trovavano tre bambine, stavano pranzando in un ristorante di largo Corrado Ricci ed erano seduti ad un tavolo all'aperto, quando è iniziato il vergognoso spettacolo. Osservando le figlie della coppia di spagnoli, due gemelle di 9 anni ed una ragazzina di 13, il romano si è infilato una mano nei pantaloni, cominciando a masturbarsi.

Una scena che ha mandato su tutte le furie il padre delle bambine, che ha cominciato a gridare, per poi alzarsi ed intimare al soggetto di andarsene immediatamente. Le urla hanno richiamato l'attenzione di altri passanti, che si sono subito schierati dalla parte della famiglia spagnola, circondando il molestatore.

A salvare il 47enne romano da una piccola folla inferocita i carabinieri del comando di piazza Venezia, che hanno caricato l'uomo sulla "gazzella" per condurlo in caserma. In questo modo si è evitato un più che probabile linciaggio.

Durante i controlli è emerso che non vi sono precedenti a carico del 47enne, il quale ha ricevuto una denuncia per atti osceni in luogo pubblico ed è tornato in libertà.