Roma, un francese si affaccia dal parapetto, cade nel Tevere e muore

Un'altra tragedia si è consumata stanotte intorno alle 2 sempre nel quartiere Prati di Roma. Un giovane francese di 19 anni che si trovava nella Capitale per turismo ha perso la vita dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri.

Il ragazzo si trovava sul lungotevere Tebaldi, a pochi passi da via della Lungara e da Trastevere e qui ha deciso di affacciarsi dal parapetto del Ponte Mazzini. Il malcapitato avrebbe quindi perso l'equilibrio e sarebbe caduto schiantandosi a terra dopo aver fatto un volo di 15 metri. Un malore? Una bravata o un gesto incauto? Ancora le cause dell'accaduto non sono note. Si sa, invece, che il francese era in compagnia di due amici di 18 anni i quali hanno immediatamente chiamato i carabinieri della stazione Roma Quirinale ma il loro arrivo, seppur tempestivo, non è servito a salvare la vita al giovane francese. Sul posto sono intervenuti anche i militari del nucleo investigativo e gli equipaggi del 118 ma è stato tutto inutile. Ora è stato stabilito che sul corpo del giovane saranno effettuati gli esami tossicologici.

