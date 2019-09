A fuoco una palazzina: ustionato un ragazzo

Grandissima paura a Roma, precisamente in via della Torre a Tor Lupara. Nel Comune di Fonte Nuova si è verificata una forte esplosione che ha mandato in fiamme una palazzina. È accaduto oggi, sabato 7 settembre, verso le ore 13:50. Sul posto, al civico 17, sono intervenuti prontamente due squadre dei vigili del fuoco, un'autobotte, un'autoscala, un carro crolli, un carro rilevamento radioattivo chimico, il personale USAR vigili del fuoco, un carro teli, il Funzionario di servizio e il Capo turno Provinciale. Sono state domate le fiamme; il materiale coinvolto è stato smantellato.

Ragazzo ustionato

All'interno dell'abitazione vi erano due persone al momento dell'esplosione: una di queste, probabilmente un ragazzo, è stata ustionata e immediatamente trasportata al pronto soccorso mediante l'utilizzo dell'elisoccorso. Al momento non si hanno aggiornamenti sulla sua condizione di salute; il suo cane è rimasto gravemente ferito.

#Roma #7settembre 13:47, esplosione in una palazzina di tre piani a Fonte Nuova, loc. Tor Lupara: squadre #vigilidelfuoco al lavoro, soccorsi due feriti, ricerche in corso pic.twitter.com/JxyT2gbsIs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 7, 2019

Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni fornite, a scoppiare sarebbe stata una bombola del gas del barbecue: da non escludere che la famiglia la stesse utilizzando o avesse smesso di utilizzarla da poco. Al momento non sono note le cause dell'esplosione.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?