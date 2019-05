Roma, la furia del nigeriano contro un dipendente Atac e un carabiniere

Momenti di paura in piazza Sandro Ciotti, non molto distante dalla stazione di Saxa Rubra, dove uno straniero ha dato in escandescenze, aggredendo chiunque gli capitasse a tiro.

Il giovane, un nigeriano di 29 anni, è stato travolto da un improvviso moto d’ira che, secondo gli agenti intervenuti per contenerlo, potrebbe essere dipeso dall’abuso di alcol. Completamente fuori controllo, il ragazzo si è prima accanito sulle cose per poi passare alle persone. Dopo aver danneggiato a calci e pugni una cabina telefonica della Telecom ed un distributore automatico di biglietti, infatti, ha preso ad inveire contro alcuni passanti, mettendoli in fuga. Ma il culmine della violenza si è raggiunto con l’aggressione ad un dipendente dell’Atac che, in seguito, è dovuto ricorrere alle cure mediche. La stessa sorte è toccata ad un carabiniere fuori servizio che passava di lì. Ha provato a calmare l’aggressore che, per tutta risposta, lo ha assalito con cazzotti e manate.

Il giovane non si è calmato neppure quando gli agenti di una volante della Polizia di Stato gli hanno messo le manette ai polsi. Impresa non facile, visto che il nigeriano continuava a dispensare fendenti a chiunque gli si avvicinasse. Trasportato in un primo momento in ospedale per accertamenti medici, è stato poi arrestato e dovrà rispondere dei reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.