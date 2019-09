Roma, gambiano senza biglietto pesta controllori: arriva lo sciopero

Controllori nuovamente vittime di violenza da parte di uno straniero senza biglietto, a bordo di un bus dell'Atac di Roma la storia si ripete ancora una volta.

Durante la serata di ieri, il responsabile, un gambiano di 21 anni, si trovava a bordo di un bus della linea 545 quando gli addetti ai controlli sono saliti sul mezzo all'altezza della fermata della stazione Tiburtina.

Nel momento in cui i dipendenti Atac sono giunti dinanzi allo straniero e gli hanno chiesto, come d'altronde agli altri passeggeri a bordo, di esibire il proprio titolo di viaggio, è scattata la violenza nei loro confronti. Calci e pugni contro i controllori, che si sono visti costretti a contattare il 112 per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine sul posto. L'arrivo dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Roma è stato tempestivo. I militari hanno fatto scattare le manette ai polsi dell'extracomunitario, trasportato in caserma con l'accusa di interruzione di pubblico servizio e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Oltre un'ora il ritardo accumulato dal mezzo pubblico tra le violenze del 21enne e le operazioni necessarie alla sua cattura.

In attesa del giudizio direttissimo il gambiano si trova dietro le sbarre di una cella di sicurezza.

Ancor prima dell'ennesima violenza era partita la reazione dei sindacati per i troppi casi del genere che continuano a succedersi ed in seguito ai quali non viene mai adottata una misura che possa dirsi finalmente risolutiva.

"I lavoratori delle aziende Cotral, Atac, Roma Tpl e consorziate non possono diventare lo sfogo per i disagi che i cittadini vivono quotidianamente, per incuria delle istituzioni, per la completa assenza di interventi che migliorino la qualità della vita e della mobilità. Interventi puntualmente annunciati nei programmi elettorali e altrettanto puntualmente abbandonati." , lamentano le firme sindacali nel comunicato, riportato da "RomaToday". "Non si può più tollerare che la superficialità con la quale si affrontano i problemi veri dei cittadini, metta in moto una escalation di violenza contro gli operatori dei servizi pubblici, abbandonati anch'essi dall'indifferenza di chi dovrebbe assumersi il compito di garantire uno sviluppo dignitoso nel territorio" .

In considerazione di ciò è stato indetto uno sciopero di 2 ore su bus, filobus, metropolitante e tram delle linee Roma Tpl, Atac e Cotral.