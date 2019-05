Roma, uomo getta rifiuti vicino ai cassonetti: denunciato e multato

Questa volta non solo i cittadini, ma anche le foto-trappole installate in zone sensibili di Roma hanno aiutato Virginia Raggi a smascherare un altro "zozzone" che depositava rifiuti di ogni genere nelle vicinanze dei cassonetti. Continua dunque la linea dura dell'amministrazione capitolina verso coloro che non effettuano lo smaltimento legale dei rifiuti. La sindaca pentastellata ha reso pubblico il video sul proprio profilo Facebook: " La nostra lotta agli zozzoni prosegue grazie anche alle nuove foto-trappole installate a Roma dal Nucleo Pics Ambiente della Polizia Locale in diversi punti della città. Proprio in questi giorni, nella zona Aurelia, ad ovest di Roma, gli agenti hanno identificato uno svuotacantine che, con il suo furgoncino, è stato più volte pizzicato a sversare rifiuti di ogni tipo in strada vicino ai cassonetti ".

La multa