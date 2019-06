Rapinato e accoltellato dai rom: grave un 21enne a Roma

I tre si erano intrufolati nell'appartamento di Ostia Antica, a Roma, credendo che non ci fosse nessuno. Quindi hanno saltato il piccolo cancello e si sono introdotti all'interno dell'abitazione dove un ragazzo di 21 anni stava dormendo.

I due uomini e la donna rom una volta entrati hanno quindi iniziato a cercare dentro i cassetti, hanno aperto gli sportelli non preoccupandosi del rumore nonostante fosse pieno giorno. Il ragazzo è stato svegliato proprio dai tre che si è ritrovato proprio dentro la camera dove stava riposando, ha quindi provato a disarmarli visto che avevano trovato il "bottino": i risparmi del mese che sia lui che la mamma Enrica avrebbero utilizzato per pagare le bollette. Un colpo di cacciavite nel torace, i tre nomadi vedendo il ragazzo accasciarsi sono fuggiti via dalla scena. Il 21enne è però riuscito a strappare un pezzo di maglietta da uno dei rom, lo ha tenuto stretto per tutto il tempo. Ora si trova ricoverato in condizioni critiche al San Camillo di Roma.

I vicini hanno soccorso il ragazzo, ora è scattata la caccia ai tre. La polizia scientifica sta effettuando tutti i rilievi del caso e soprattutto, si legge sul Messaggero, sta analizzando il tessuto che la vittima della rapina ha stretto nella sua mano per tutto il tempo in maniera tale da poter incastrare almeno uno dei balordi.