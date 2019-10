Roma, impiccato su un ponte il fantoccio di Greta Thunberg

Un fantoccio con le sembianze di Greta Thunberg è stato appeso, impiccato, a un ponte di Roma. Il manichino con le fattezze dell'attivista svedese, simbolo della lotta al cambiamento climatico, ha fatto capolino su un cavalcavia della capitale, lungo via Isacco Newton, in direzione dell'autostrada Roma-Fiumicino.

Oltre al pupazzo con le treccine, anche un cartello, con la scritta: "Greta it's your God" ( "Greta è il tuo dio" , la traduzione in italiano).

Non è (ancora) noto chi siano i responsabili del gesto: sul posto, in seguito alle segnalazioni ricevute, gli agenti del commissariato San Paolo e un mezzo dei vigili del fuoco. Proprio i pompieri capitolini hanno provveduto alla rimozione del fantoccio e del cartello.

A stretto giro, è arrivata la dura denuncia da parte della sindaca Virginia Raggi, che su Twitter ha postato la foto del manichino commentandola così: "Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma”. Infine, la prima cittadina del Movimento 5 Stelle ha chiosato: “Il nostro impegno sul clima non si ferma" .

Indagini in corso delle forze dell'ordine per rintracciare gli autori dell'azione.