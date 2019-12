Roma, incendio nella sede della Regione Lazio

Roma si scuote per una cattiva notizia che arriva dal quadrante sud della città nel pieno pomeriggio. Momenti di paura si sono vissuti nel palazzo della Regione Lazio. Un incendio alle 17.45 di oggi è divampato nella sede della regione (nella palazzina B per l'esattezza), in via Rosa Raimondi Garibaldi 7, sull’importante arteria stradale della Cristoforo Colombo che collega il centro con la zona Eur.

Gli uffici sono stati evacuati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia Eur. Attimi di tensione quelli vissuti all’interno degli edifici in Regione Lazio. Il fumo dai sotterranei degli uffici ha costretto i militari e i pompieri (sul posto con tre squadre) a evacuare il piano terra dello stabile e poi anche quelli superiori interessati dal fumo. Non si conoscono le cause, ma non risultano feriti.

Sul posto a scopo precauzionale sono intervenute anche le ambulanze del 118. Nessuno, da quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbe rimasto ferito né intossicato. Evacuato l’intero immobile per l'incendio, partendo dagli uffici situati al piano terra dello stabile di via Cristoforo Colombo e poi anche gli uffici ai piani alti, perché il fumo, secondo le primissime informazioni, dai sotterranei dell’immobile avrebbe raggiunto anche i piani alti della sede della Regione Lazio, soprattutto il quarto e il quinto piano.

Una corsia di via Cristoforo Colombo al momento risulta chiusa per facilitare i soccorsi. Data la presenza di diversi materiali di risulta, il fumo nei locali sotto interrati a servizio della banca all’interno del palazzo della regione, ha invaso anche i piani sovrastanti dello stabile in via Rosa Raimondi Garibaldi. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute stanno lavorando per delimitare il propagarsi dell’incendio. Tutto, insomma, sarebbe partito dal seminterrato. Ma la situazione sarebbe sotto controllo.