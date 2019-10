Roma, l'autista fa scendere i passeggeri e carica il suo scooter

Incredibile fatto avvenuto a Roma: un autista ha fatto scendere i passeggeri e ha caricato a bordo del bus il suo scooter. Il conducente aveva avvertito i viaggiatori: " L'autobus non parte ". A denunciare l'episodio è stato Rinaldo Sidoli sul proprio profilo Facebook: " Un autista della linea bus 982 ha fatto scendere tutti i passeggeri seduti al capolinea Stazione Quattro Venti perché doveva caricare il suo maxi-scooter, un Honda Silver Wing 400 ". In una nota Atac ha precisato che " la linea 982 non è gestita da Atac ma da altro operatore ". I passeggeri, dopo aver atteso circa 10 minuti la partenza del mezzo pubblico, sono stati costretti a scendere e prendere un altro mezzo di trasporto.

"Servizi indecenti"

Il portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape) ha raccontato come l'autista fosse in stato di agitazione. Successivamente ha attaccato la mala gestione dei servizi pubblici di Roma: " È una vergogna indecente che ferisce il trasporto pubblico. Le scale mobili rotte, i roghi ai bus, i guasti. Roma non riesce a offrire, a chi decide di usare i mezzi pubblici, un decente livello di servizio ". Sidoli ha poi criticato la sindaca Virginia Raggi: " Per lei va tutto bene, ma è evidente a tutti i cittadini che a non funzionare, è la struttura tecnica e la selezione personale in Atac ".

Dunque l'auspicio finale è che " l'azienda per la mobilità avvii in tempi celeri un'indagine interna per fare luce su questa grave interruzione di pubblico servizio ".

