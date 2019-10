Roma, litigio in strada: ciclista usa spray al peperoncino

Una discussione è terminata con il ricorso allo spray al peperoncino. È successo a Roma, precisamente sulla via Ostiense, dove due uomini hanno avuto un acceso dibattito per la viabilità. All'altezza degli ex Mercati Generali, un ciclista e un automobilista sono arrivati quasi alle mani nella giornata di ieri, lunedì 30 settembre, verso le ore 20:30.

L'episodio

I due si trovavano all'incrocio con via Francesco Negri quando la lite è scoppiata: dopo una serie di botta e risposta, il ciclista senza pensarci due volte ha estratto la bomboletta e l'ha spruzzata contro l'autista, scappando poi per far perdere le proprie tracce. Il conducente è rimasto momentaneamente accecato senza più vedere nulla. A soccorrerlo ci hanno pensato due ragazzi che si trovavano a bordo di un'altra macchina: la coppia ha prontamente diramato l'allarme al 112; l'automobilista successivamente è stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice giallo.

Sul posto è giunta una volante della polizia che nel giro di poco tempo ha provveduto ad avviare tutte le operazioni di ricerca volte ad identificare il ciclista, ma al momento gli esiti sono stati negativi. Potrebbero essere fondamentali eventuali testimonianze da parte dei passanti; verrà ascoltata anche la versione dell'autista, che potrebbe fornire dettagli importanti sia su quanto accaduto sia sull'identità dell'aggressore.

