Roma, nel liceo occupato dai collettivi danni per 12mila euro

Alla fine è arrivato il conto. Ed è stato anche salato. Una settimana di occupazione al Virgilio, il liceo classico del centro della Capitale, salito agli onori della cronaca per i festini a base di alcol, droga e sesso libero durante le autogestioni, è costata alle casse di Roma Capitale 12mila euro. A renderlo noto è Il Messaggero, che ha potuto visionare la relazione consegnata dai tecnici della Città Metropolitana a Maria Teresa Zotta, la vice della sindaca Virginia Raggi con delega all’edilizia scolastica.

Ad essere messo fuori uso è stato l’impianto anti-incendio dell’istituto di via Giulia che ora dovrà essere rimesso in funzione con i soldi dei cittadini. Durante l'occupazione gli studenti hanno danneggiato le porte anti-panico, i comandi necessari a far partire l’allarme e diversi estintori attaccati alle pareti, che sono risultati manomessi dopo l'esame dei tecnici.

È la stessa vice-sindaca a confessare al quotidiano di via del Tritone quanto queste situazioni, che spesso si traducono in danni a strutture, materiali e supporti didattici, mettano in difficoltà le casse del Campidoglio. A fronte di una "situazione finanziaria critica" e a "scuole che già sono in sofferenza" , ha spiegato, infatti, la Zotta, dopo le occupazioni bisogna "correre per ripristinare il tutto" . Pensate che soltanto al Virgilio, lo scorso anno, il computo dei danni è stato di 40mila euro.

Anche al Caetani, un altro liceo del centro di Roma, i danneggiamenti sono stati ingenti. Con un’occupazione lampo partita all’inizio del mese e durata meno di 24 ore gli studenti sono riusciti a mettere a soqquadro l’intero edificio. Sedie e banchi sono stati usati come barricate per bloccare porte e finestre, le lavagne sono state spaccate, le maniglie divelte, gli armadi gettati a terra. Non solo. I pavimenti sono stati trovati invasi da centinaia di pagine di libri, strappate e gettate alla rinfusa.

Quella delle occupazioni nella Capitale è una parabola discendente che è stata confermata anche nel 2019. Nell’anno scolastico in corso, infatti, se ne sono contate soltanto cinque. Eppure i danni sono stati gravissimi. Secondo Mario Rusconi, il presidente dell’associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, sentito sempre dal Messaggero, le risorse che verranno spese per metterci una pezza saranno le stesse tolte a quegli istituti che magari hanno davvero bisogno di interventi strutturali per proteggere gli studenti, ad esempio dai fenomeni atmosferici.

Insomma, anche a causa delle velleità rivoluzionarie dei collettivi di sinistra, decine di studenti romani dovranno attendere per veder rimessa a posto la palestra o quell’aula rimasta impraticabile per le infiltrazioni d’acqua.