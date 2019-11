Roma, no all'esercito nelle periferie: il governo boccia l'idea della Raggi

Esercito nelle periferie di Roma? No! Da parte del governo arriva una doppia bocciatura: come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la risposta avrebbe trovato una convergenza tra il Ministero della Difesa e il Viminale. Nella giornata di venerdì 16 novembre - in occasione del comitato per l'ordine e la sicurezza - si parlerà anche di questo tema, ma ormai la posizione dell'esecutivo giallorosso sembra essere chiara. La prossima settimana, con la presenza anche del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, verranno affrontate " tutte le varie situazioni di criticità su Roma, compresi gli ultimi episodi a Centocelle. Vedremo di tirare fuori un progetto che possa rendere Roma ancora più sicura ". A cui si aggiunge anche quella della birreria Baraka Bistrot, che aveva espresso solidarietà alla Pecora Elettrica.

"No ai soldati"

I recenti fatti di cronaca avevano spinto il sindco della Capitale Virginia Raggi a esplicitare questa tipologia di richiesta: " Serve la presenza dei militari della Brigata Sassari per contrastare l'attività nelle piazze di spaccio di Roma sud-est ". Ma c'è da fare i conti con il secco "no" rifilato dalla maggioranza. Anche perché il titolare del dicastero della Difesa, Lorenzo Guerini, aveva annunciato: " Strade Sicure è un impegno gravoso: sono coinvolti più militari rispetto alle missioni all' estero. I tempi sono maturi per avviare insieme agli altri ministri interessati una riflessione per riqualificare l'operazione ".

Ritorna dunque in auge l'idea che l'esecito possa svolgere il ruolo di sostituzione all'ordinario amministrazione. Il Movimento 5 Stelle, nella persona del viceministro dell'Economia Laura Castelli, già lo scorso anno aveva proposto l'impiego dei soldati per tappare le buche: questa concenzione era stata però prontamente respinta da Elisabetta Trenta.