Roma è tra le nove metropoli con troppi turisti

A Roma ci sono troppi turisti. Sembra strana come affermazione ma la conferma arriva dal rapporto Destination 2030 del World travel & tourism council (Wttc), il forum mondiale per l’industria dei viaggi e del turismo che collabora con i governi per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi.

Come riporta Il Messaggero, dalla relazione emerge che Roma è finita nella lista delle 9 città a rischio overtourism, ovvero il sovraffollamento di turisti, insieme a Amsterdam, Barcellona, Parigi, Praga e Stoccolma in Europa, oltre San Francisco, Toronto e Vancouver nel resto del mondo. Basti pensare che nel 2018 sono stati 16,2 milioni i turisti che hanno visitato la Capitale, un milione in più rispetto all’anno precedente. Sicuramente un ottimo dato per albergatori e ristoratori ma non per il traffico cittadino congestionato dai bus turistici.

Il rapporto registra che l’anno scorso il 45% degli oltre 1,4 miliardi di viaggiatori nel mondo abbia scelto di visitare una città. Anche l’Organizzazione mondiale del turismo lancia l’allarme overtourism e sottolinea che, con i ritmi di crescita attuali, nel 2030 il flusso di visitatori supererà la cifra di 1,8 miliardi.

“Per tutte queste città - spiega la presidente del Wttc Gloria Guevara - occorre un cambio radicale. Le amministrazioni locali devono lavorare al fianco degli investitori e dei legislatori per verificare il grado di preparazione della città a un ulteriore incremento di presenze e intervenire in modo coordinato sulle criticità”. Secondo gli esperti, l’aspetto fondamentale è promuovere un turismo sostenibile, che si concentri in particolare sulla destagionalizzazione, sulla fissazione di un tetto dei flussi di visitatori e sulla loro redistribuzione nei vari poli d'attrazione.