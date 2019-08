Roma, panico in stazione: canadese minaccia il personale con spranga

Panico alla stazione di Roma Termini, dove un cittadino straniero di nazionalità canadese ha aggredito con una spranga il personale di sicurezza che gli aveva impedito di oltrepassare i tornelli.

L'episodio nella giornata di domenica, quando il soggetto, un 27enne proveniente dal Canada, si è presentato in stazione senza regolare titolo di viaggio, pretendendo comunque di salire a bordo del treno. Allontanato dagli operatori preposti ai controlli, il giovane ha afferrato una spranga di ferro con la quale non ha esitato a minacciarli. Non pago, il canadese si è poi rivoltato anche contro il personale ferroviario che gli impediva di accedere al convoglio.

Immediato l'intervento degli agenti della Polfer del compartimento Lazio presenti in stazione. I poliziotti di pattuglia hanno raggiunto e disarmato il facinoroso, per poi immobilizzarlo e condurlo in centrale. Identificato, il giovane nordamericano è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di arma impropria.

Secondo quanto riferito dal quotiano "RomaToday", nella stessa giornata di domenica gli agenti sono dovuti intervenire una seconda volta per arrestare un altro balordo. Un marocchino di 28 anni, con un ordine di carcerazione non ottemperato alle spalle, è stato infatti fermato per un sospetto furto e denunciato a piede libero.

