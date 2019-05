Roma, una perdita d'acqua allaga le strade. Disagi fra i residenti

Risveglio complicato per gli abitanti della Balduina che si sono ritrovati senza acqua corrente a causa della rottura di una conduttura idrica. Erano, infatti, le 8 di mattina quando una copiosa perdita d’acqua ha allagato le strade del quartiere creando un fiume di oltre 100 metri, non lontano da via Livio Andronico dove, appena un anno fa, una maxi voragine causata da una perdita d’acqua inghiottì sei macchine. Sul posto è intervenuta subito la polizia locale di Roma Capitale che ha chiuso per circa 3 ore via Duccio Galimberti. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per spostare le auto parcheggiate nel tratto interessato dalla perdita e dei tecnici di Acea Ato 2 che si sono messi immediatamente al lavoro per il ripristino del servizio.

“I tecnici – fa Acea Ato 2 in un comunicato– sono intervenuti immediatamente sul posto non appena arrivata la segnalazione, e sono riusciti a circoscrivere l'area del danno limitando, già questa mattina, grazie a manovre di rete, la portata del disservizio, confinandola a 3 palazzi ai quali il flusso idrico è stato temporaneamente sospeso”.

Per limitare il disagio dei residenti, la sala operativa ambientale di Acea Ato 2 ha previsto un servizio sostitutivo con autobotti. L’intervento, come spiega Acea nella nota diramata, è particolarmente impegnativo per la presenza di fango e acqua sul posto. Circa 20 uomini specializzati di Acea stanno lavorando in collaborazione con Vigili del Fuoco e Ama per risolvere il danno che si è verificato su una condotta da 250 mm di diametro. Salvo imprevisti il ripristino completo del servizio è previsto per la serata di oggi.