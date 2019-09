Roma, picchia e rapina un'anziana mentre rientra a casa: arrestata 31enne romena

Sono sempre più frequenti ormai in tutta Italia i casi di truffe e rapine ai danni di persone anziane, che rappresentano senza dubbio la categoria più debole e indifesa della società. L'ultimo episodio di questo tipo è avvenuto a Roma, dove già nei giorni scorsi due anziane signore erano state vittime di rapina nelle proprie abitazioni. Questa volta a essere presa di mira è stata una 79enne residente a via Conegliano, in zona San Giovanni.

Nella giornata di ieri, infatti, mentre l'anziana signora stava rientrando nel suo appartamento è stata seguita e poi sorpresa alle spalle da un uomo e una donna di giovane età. Proprio nel momento in cui ha aperto la porta di casa per entrare è stata aggredita dal ragazzo, che poi l'ha buttata a terra. L' anziana è stata anche colpita più volte sul capo dai malviventi, che volevano perfino strapparle una catenina che aveva al collo.

Fortunatamente, la 79enne ha iniziato a gridare e le sue urla hanno attirato l'attenzione dei suoi vicini di casa, che prontamente hanno contattato gli uomini della polizia di Roma. In breve tempo sono intervenuti i poliziotti, che si sono messi subito sulle tracce dei due aggressori, che nel frattempo si erano dati alla fuga. Grazie alle testimonianze di alcuni passanti, gli agenti sono riusciti ad individuare e a bloccare in via Acireale la donna, una romena di 31 anni. Il suo complice, purtroppo, è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Il coinvolgimento della 31enne romena nella rapina è stato poi accertato dalle immagine del sistema di videosorveglianza e anche dal riconoscimento da parte dell'anziana signora, vittima della violenta aggressione. La donna è stata quindi condotta presso gli uffici del Commissariato di San Giovanni ed è stata arrestata per rapina aggravata in concorso.I poliziotti stanno al momento indagando per riuscire ad identificare e catturare il complice della 31enne.

