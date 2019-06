Roma, poliziotto aggredito a coltellate "Adesso è in gravi condizioni"

Ancora un poliziotto finito nel mirino della follia di un delinquente. Questa volta l'aggressione è avvenuta a Roma, nei pressi di Tor Bella Monaca, in via Cochi. Come riporta l'Adnkornos, un poliziotto del Reparto Volanti è stato accoltellato da un pregiudicato. L'agente aveva fermato il sospetto per un controllo. Poi si è scatenata la furia del pregiudicato che con un coltello ha colpito ripetutamente l'agente. Il poliziotto è stato raggiunto da alcuni fendenti.

L'agente è poi stato trasportato d'urgenza al policlinico Casilino, è stato colpito più volte con la lama dall'uomo, presumibilmente sotto effetto di stupefacenti. Adessoil poliziotto è in ospedale ed è sottoposto alle cure del personale medico. Il coltello è stato posto sotto sequestro. Preoccupano le condizioni dell'agente che secondo i primi riscontri in ospedale sarebbe in gravi condizioni. A quanto pare il controllo sarebbe scattato nel corso di una lite in strada. L'agente si sarebbe avvicinato per cercare di calmare gli animi, ma l'aggressore lo ha colpito con violenza. Su quanto accaduto è arrivato il commento del ministro degli Interni, Matteo Salvini: " Auguro pronta guarigione al poliziotto ferito a Roma. Un abbraccio a lui e alla famiglia: auspico pena esemplare per l’infame aggressore. Nessuno deve permettersi di toccare i nostri angeli in divisa ".