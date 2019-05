Roma, precipita dal quarto piano e muore l'ad della Film Investimenti Piemonte

Potrebbe essersi trattato di suicidio o di un incidente, ma i carabinieri indagano a 360 gradi sulla morte di Paolo Stefano Tenna, amministratore delegato della Film Investimenti Piemonte, trovato senza vita stamattina in piazza San Bernardo nel centro della Capitale.

Il 47enne era un ospite abituale dell’hotel Mascagni di via Vittorio Emanuele Orlando, e proprio da una delle finestre dell’albergo sarebbe precipitato nella notte, forse gettandosi volontariamente o per una caduta accidentale. Il corpo è stato ritrovato nella piazza alle 6 del mattino.

I carabinieri della stazione Quirinale e del nucleo investigativo sono stati allertati immediatamente. L’uomo, che aveva prenotato una camera singola e si trovava a Roma per lavoro, era rientrato in albergo ubriaco verso le due di notte e aveva ordinato superalcolici anche al personale dell’hotel verso le tre. Poi era tornato in stanza.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto lascerebbero pensare al suicidio, anche se nella sua camera non sono state trovate lettere né biglietti di commiato, oppure ad un incidente. I rilievi effettuati sul cadavere hanno evidenziato la presenza di ferite compatibili soltanto con la caduta e l'impatto al suolo.