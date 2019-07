Roma, pregiudicato minaccia agenti con pistola

È stato arrestato dopo un inseguimento da film un pregiudicato nel quartiere Bastogi di Roma. Tutto ha avuto inizio quando gli agenti del commissariato Aurelio stamane hanno effettuato vari controlli nel territorio fermando un gruppo di persone sospette.

Tra di loro c'è stato un uomo che è scappato rifugiandosi all'interno di uno stabile di via Canepa. Gli agenti lo hanno quindi inseguito fino al secondo piano. Qui, racconta il Messaggero, il pregiudicato ha estratto una pistola, per l'esattezza una beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, e l'ha puntata contro i poliziotti che lo rincorrevano. Solo con l'arrivo di altre pattuglie è stato possibile arrestare il pregiudicato che, però, ha continuato a minacciare gli agenti anche dopo che l'inseguimento era terminato. L'uomo è stato trovato nascosto sotto il letto di un appartamento della palazzina in cui si era rifugiato. Le accuse a lui mosso sono state detenzione e porto illegale di arma clandestina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravata dall'uso delle armi e violazioni delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. L'arma, invece, gli è stata sequestrata.

