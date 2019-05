Roma, punta la pistola contro i titolari di una pasticceria: "Odio i vostri cornetti"

Svegliarsi con l’odore dei cornetti appena sfornati: per molti un sogno, per qualcuno un incubo.

È il caso di un 54enne romano che ieri ha minacciato con una pistola i titolari di una pasticceria del quartiere Appio Latino, “esasperato”, a suo dire, proprio dall’odore dei dolci. Prima le lettere minatorie e i dispetti, poi i messaggi diffamatori sui social, fino all’assalto in piena regola con tanto di arma puntata contro i pasticceri.

“Basta con questi cornetti, faccio una strage”, avrebbe urlato seminando il panico in via Tommaso Da Celano, dove si trova la pasticceria Rugiati, storica attività commerciale della Capitale. Con i poliziotti del commissariato Tuscolano che l’hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale si è giustificato dicendo che da anni la sua famiglia è costretta a vivere “con le finestre chiuse per la puzza dei dolci” che proviene dalla strada.

Una battaglia contro i pasticcini, la sua, che, come racconta Il Messaggero, va avanti da anni, con lettere minatorie firmate da un sedicente “gruppo nazisti risorti”, alle accuse di “avvelenare i cittadini”. L’obiettivo dell’uomo, con evidenti disturbi della sensibilità olfattiva, era quello di far chiudere l’odiata pasticceria con ogni mezzo. Anche se, davanti al giudice, ha negato di aver fatto ricorso alla pistola che, in effetti, non è stata ritrovata durante la perquisizione della sua abitazione.